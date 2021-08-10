6.000 حالة.. إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ فبراير

جدة - نرمين السيد - ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة، استمر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الخطير فى إسرائيل فى الارتفاع، حيث شددت الحكومة القيود فى محاولة لاحتواء تفشى متغير "دلتا".
من جانبه، قال وزير الصحة نيتسان هورويتز، إن الحجر الصحى العام هو "الملاذ الأخير" وأن الحكومة ستفعل كل ما فى وسعها لتجنب هذا الإجراء.
وصرح هورويتز: "لن يختفى فيروس كورونا فى أى وقت قريب.. نحن نضع البنية التحتية التى ستمكننا من التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل".
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