عاجل.. انفجار فى سفينة تجارية فى مرفأ اللاذقية

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام سورية، فى نبأ عاجل لها، بوقوع انفجار فى سفينة تجارية بمرفأ اللاذقية.



جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام سورية، فى نبأ عاجل لها، بوقوع انفجار فى سفينة تجارية بمرفأ اللاذقية. وقالت مصادر سورية، إن الحريق أسفر عن إصابة عاملين اثنين بجروح خفيفة.





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