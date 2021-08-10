أفغانستان: مقتل أكثر من 360 عنصرا لطالبان خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن عملياتها مستمرة ضد حركة "طالبان" فى البلاد، مشيرة إلى أن تلك العمليات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 360 عنصرا تابعا لطالبان خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





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