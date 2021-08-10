الصين تطالب ليتوانيا بسحب سفيرها

جدة - نرمين السيد - طالبت الصين ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، بسحب سفيرها لدى بكين، قائلة إنها ستستدعى سفيرها فى فيلنيوس، فى ظل خلاف يتعلق بموافقة ليتوانيا على افتتاح تايوان مكتب تمثيل ليكون بمثابة سفارة لها.





وكانت تايوان أعلنت عن البعثة الجديدة فى الشهر الماضى، قائلة إنها ستحمل اسم مكتب التمثيل التايوانى فى ليتوانيا، لتكون هذه هى المرة الأولى التى تستخدم اسمها للإشارة إلى أحد مكاتبها فى أوروبا، وتستخدم عادة اسم تايبه فحسب.

ومن جانبها، نددت الصين بالقرار، معربة عن غضبها، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "ليتوانيا سمحت بافتتاح المكتب تحت اسم تايوان فى تجاهل لبيانات الصين المتكررة وتعبيرها عن العواقب المحتملة"، مضيفة أن ذلك يقوض بشدة سيادة بكين.

وتابعت: "تعبر الحكومة الصينية عن معارضتها التامة لهذه الخطوة، قررت الصين استدعاء سفيرها لدى ليتوانيا وطالبت الحكومة الليتوانية باستدعاء سفيرها لدى الصين"، مضيفة: "نحث الجانب الليتوانى على تصحيح قراره الخاطئ على الفور، واتخاذ إجراءات ملموسة لرفع الضرر وعدم المضى قدمًا فى المسار الخاطئ".

وتعتبر الصين أن تايوان تابعة لها، وأكثر القضايا السيادية حساسية بالنسبة لها، وتثير أى خطوات تشير إلى أن الجزيرة بلد مستقل غضبها.

وتعتبر الصين أن تايوان تابعة لها، وأنها أكثر القضايا السيادية حساسية بالنسبة لها، لذا تثير أى خطوات تشير إلى استقلال الجزيرة، غضب بكين. فيما أعلنت ليتوانيا هذا العام أنها تعتزم فتح مكتب تمثيل لها فى تايوان، وتبرعت للجزيرة بعشرين ألف جرعة من لقاحات كورونا.