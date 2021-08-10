عاجل.. الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - ونشرت صفحة الرئاسة السورية المرسوم رقم 208 للعام 2021 الذى أصدره الأسد والقاضى بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس، وجاء كما يلي: - المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء

- العماد على عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء- وزيرا للدفاع

- الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف

- السيد منصور عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية

- المهندس حسين مخلوف وزيرا للإدارة المحلية والبيئة

- الدكتورة سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية

- الدكتور محمد سامر الخليل وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية

- اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية

- المهندس محمد رامى مرتينى وزيرا للسياحة

- الدكتور بسام إبراهيم وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمي

- المهندس سهيل عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان

- المهندس إياد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة

- الدكتورة لبانة مشوح وزيرا للثقافة

- الدكتور دارم طباع وزيرا للتربية

- القاضى أحمد السيد وزيرا للعدل

- الدكتور تمام رعد وزيرا للموارد المائية

- الدكتور كنان ياغى وزيرا للمالية

- المهندس زهير خزيم وزيرا للنقل

- المهندس بسام طعمة وزيرا للنفط والثروة المعدنية

- الدكتور حسن الغباش وزيرا للصحة

- السيد زياد صباغ وزيرا للصناعة

- المهندس محمد حسان قطنا وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعى

- المهندس غسان الزامل وزيرا للكهرباء

- المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة

- الدكتور فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين

- الدكتور عمرو سالم وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

- السيد عبد الله عبد الله وزير دولة

- المهندس محمد سيف الدين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

- الدكتور بطرس الحلاق وزيرا للإعلام

- الدكتورة ديالا بركات وزير دولة

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