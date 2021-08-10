الرئاسة اللبنانية تنفى طلب عون الحصول على 12 وزيرًا من أصل 24

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية فى بيان له، إن "المعلومات الواردة فى جريدة الشرق الأوسط العربية الدولية صباح اليوم، لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أن "هذه المعلومات وغيرها الواردة فى المقال المذكور هى مختلقة جملة وتفصيلاً، وتهدف إلى التشويش المقصود على التعاون القائم بين الرئيس عون ورئيس الوزراء اللبنانى المكلف نجيب ميقاتى".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قالت فى عددها اليوم، إن ميقاتى "فوجئ فى الجلسة الأخيرة لمفاوضات التأليف بوجود نية لدى عون للانقلاب على ما تعهد به فى الجلسة التى سبقتها، من خلال مطالبته بنصف أعضاء الحكومة، أى بـ12 وزيرًا من 24، ما اضطره إلى تجميد البحث فى توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بعدما قدم له تصورًا أولياً فى هذا الخصوص".

يذكر أنه تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتى بتشكيل الحكومة الجديد منذ يوم 26 يوليو الماضى، بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية، ونال خلالها ميقاتى 72 صوتًا من أصوات النواب.