الهند تقرر إجلاء دبلوماسييها من مزار شريف فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإجلاء دبلوماسييها من مدينة مزار شريف فى أفغانستان، وذلك بعد مواجهات عيفة بين الجيش الأفغانى وحركة طالبان الإرهابية التى تسعى لفرض سيطرتها على المدينة تمامًا.





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