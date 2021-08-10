وزير الداخلية الجزائرى: أياد تخريبية تقف وراء حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - أفاد محافظ الغابات لولاية تيزى وزو الجزائرية، واد محمد يوسف، بأن عدد ضحايا الحرائق التى تشهدها الولاية ارتفع إلى 14 قتيلا، مؤكدا أن جميع الحرائق التى اندلعت سببها عمل إجرامى.





من جانبه قال وزير الداخلية الجزائرى، إن الدولة ستتكفل بأضرار الحرائق وأولويتنا حماية المواطنين، مؤكدا أن هناك أياد تخريبية تقف وراء الحرائق فى تيزى وزو.

وأضاف أن اندلاع 50 حريقا فى نفس التوقيت من المستحيلات وسنباشر التحقيقات، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

والمناطق التي شبت فيها الحرائق هى: "4 حرائق فى جيجل، وحريقان فى البويرة، وحريقان فى سطيف، وحريقان فى خنشلة، وحريقان فى قالمة، وحريقان فى بجاية، وحريق عبر كل من ولايات برج بوعريريج، وبومرداس، وتيارت، والمدية، وتبسة، والبليدة وولاية سكيكدة".