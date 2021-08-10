ليبيا.. الدبيبة يعلن استمرار حظر التجول الجزئى لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب بوابة "الوسط" الليبية، فأن الدبيبة وجه وزيرا الداخلية والحكم المحلى باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئى، مشيرة إلى أن القرار يرجع لتوصية من وزارة الصحة، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائى، دون أن يحدد موعدا لنهاية الحظر.

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