جدة - نرمين السيد - يأتى هذا وسط هجوم لطالبان دام أسابيع فى الوقت الذى تستكمل القوات الأمريكية وقوات الناتو من انسحابها من أفغانستان. وقد استولى المتمردون على 6 من أصل 34 عاصمة إقليمية فى البلاد خلال أقل من أسبوع. وتخوض الحركة اشتباكات مع الحكومة للسيطرة على ثلاثة أخرى، بينها مدينة لشكرغاه، عاصمة ولاية هلمند جنوب البلاد، ومدينة قندهار، عاصمة ولاية قندهار المجاورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المبعوث الأمريكى لأفغانستان: لن نعترف بطالبان إن وصلت للسلطة بالقوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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