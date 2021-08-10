ستونز باق مع مان سيتي حتى 2026

مدّد جون ستونز عقده مع مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حتى 2026 وذلك بحسب ما أعلن النادي الثلاثاء.

ويأتي تمديد عقد ستونز الذي انتقل إلى مان سيتي عام 2016 قادماً من إفرتون مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني، اعترافاً بالدور الذي لعبه الموسم الماضي في قيادة فريق المدرب بيب غوارديولا إلى لقب الدوري الممتاز ونهائي دوري أبطال أوروبا، إضافة الى جهوده مع منتخب بلاده الذي وصل الى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يخسر في 11 يوليو بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

وشكل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً شراكة رائعة في الدفاع مع البرتغالي روبن دياش ولعبا دوراً حاسماً في قيادة سيتي إلى لقبه الثالث في الدوري الممتاز خلال المواسم الأربعة الماضية.

وعلق ستونز على تمديد عقده بالقول "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة. أعشق أن أكون جزءاً من هذا الفريق. هناك الكثير من اللاعبين الموهوبين هنا، وأعلم أنه بإمكاننا مواصلة الفوز بالألقاب، وهو التركيز الأساسي".

وأشار إلى "أن العمل مع المدرب (غوارديولا) حلم، لقد علمني الكثير بشأن اللعبة، وأشعر بأني أتعلم شيئاً جديداً كل يوم. النجاح الذي حققناه في الأعوام الأربعة الأخيرة كان مذهلاً. أن أكون جزءاً من ذلك هو حلم يتحول الى حقيقة وكل ما أريده هو مواصلة الفوز".

وتراجعت مكانة ستونز في سيتي خلال موسم 2019-2020 وبدا بأن مستقبله في مهب الريح الصيف الماضي حين أنفق سيتي مبلغاً كبيراً قياسياً في حينها لضم دياش.

لكنه فاز بمعركته الداخلية مع الفرنسي أيمريك لابورت ليلعب بجانب دياش في قلب دفاع سيتي الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباك الفريق في 19 مباراة من أصل 27 خاضها بين نوفمبر وفبراير الماضيين، ما سمح لرجال غوارديولا بخلق فارق واسع في الصراع على لقب الدوري الممتاز.