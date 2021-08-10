سعر البنزين الجديد لشهر أغسطس 2021 تعلنه شركة أرامكو السعودية اليوم

سعر البنزين الجديد، تم الإعلان اليوم الثلاثاء الموافق 10/8/2021م، من قبل شركة أرامكو، عن أسعارها الجديدة للوقود، لشهر أغسطس 2021، حيث تطبق التسعيرة الجديدة من صباح غداً الأربعاء الموافق 11/8/2021م، ويتم مراجعة الأسعار كل شهر في نفس الموعد من قبل اللجنة المسؤولة في الشركة عن تحديد أسعار النفط والوقود، ومن مميزات الشركة أنها تلتزم بتوفير جميع أنواع الوقود بكميات وفيرة في جميع محطات الوقود، والالتزام أيضاً بالأمر الملكي الذي أصدر من قبل المملكة بأن تكون أسعار الوقود لشهر يوليو الماضي هي المحددة لجميع الشهور التالية، وأي زيادة تطبق تتحملها المملكة وذلك حرصاً منها على التخفيف من الأعباء على مواطنيها.

سعر البنزين الجديد

خلال شهر يوليو الماضي قد لاحظ ارتفاع في أسعار الوقود بشكل كبير وملحوظ. وقد احتج المواطنين على هذا الارتفاع. وبناءاً عليه قد قرر “الملك سلمان بن عبد العزيز” أنه يتم تثبيت سعر الوقود في جميع المحطات التي تضخ الوقود. وأي زيادة طارئة تتكفل بها الدولة كاملة. وذلك حرصاً منه على التخفيف الدائم من أعباء المواطنين. ومن المتوقع أن يتم تغيير طفيف في أسعار البنزين اليوم لشهر أغسطس وذلك بعد مراجعة اللجنة التي تخصصها المملكة العربية السعودية لشركة أرامكو السعودية.

أسعار الوقود لشهر أغسطس 2021

حتى الآن شركة أرامكو لم تعلن عن أسعارها الجديدة لشهر أغسطس. ولذلك فإنه يتم الأخذ بأسعار شهر يوليو الماضي. حيث أنه قد لا تتجاوز الأسعار لشهر أغسطس الأسعار لشهر يوليو الماضي. بل من المتوقع أنها تنخفض قليلاً. وذلك بناءاً على أسعار الوقود العالمية وأسعار شهر يوليو الماضي هي كالتالي:

سعر لتر البنزين 95 “2.33” ريال سعودي.

سعر لتر البنزين 91 “2.18” ريال سعودي.

أما عن سعر الكيروسين “0.70” ريال سعودي.

وأخيراً سعر لتر الديزل “0.75” ريال سعودي.

وقد تم الإعلان من قبل شركة أرامكو السعودية أنه قد يتم الأخذ في الاعتبار بعض الإجراءات لضمان جودة عالية للوقود ومن هذه الاجراءات التالي:

يخضع الوقود لجميع الاختبارات اللازمة قبل طرحه في الأسواق.

يتم مراقبة محطات الوقود باستمرار وذلك لمنع الغش التجاري.

يتم فحص الوقود واعتماده بالشهادات التي تدل على استهلاكه بشكل طبيعي.

نصائح لقائدي المركبات للتقليل من استهلاك البنزين

تتقدم شركة أرامكو بعدة نصائح هامة لقائدي المركبات للتقليل والتوفير من استهلاك البنزين بشكل كبير وهي كالتالي: