التقويم الدراسي الجديد وتفاصيل الإجازات للطلاب 1443

التقويم الدراسي الجديد 1443، بعد التغير الجديد في نظام الدراسة في المدارس السعودية ليصبح العام الدراسي مقسمًا على ثلاثة فصول دراسية بدلًا من المعتاد وهو فصلين دراسيين، قامت وزارة التربية والتعليم بتعديل التقويم الدراسي لكي يلائم هذا التحديث الجديد، ويوضح التقويم الدراسي إجازات الطلاب في العام الدراسي الجديد المقسم على 3 فصول دراسية بما سنوضحه لكم.

التقويم الدراسي الجديد في السعودية 1443

بمشيئة الله ستبدأ الدراسة في مدارس السعودية جميعها في نهاية شهر أغسطس وهو يوم 29 أغسطس، والتقويم الدراسي الجديد في السعودية للمدارس السعودية يوضح أيام الإجازات للطلاب في المدارس وكذلك الاختبارات وأي تفاصيل أخرى لها علاقة بسير العام الدراسي 1443.

إجازات الطلاب في التقويم الدراسي الجديد

بعد تقسيم العام الدراسي الجديد ليكون ثلاثة فصول دراسية تم إضافة الكثير من أيام الإجازة بكل فصل من تلك الفصول الدراسية، ويتضح ذلك من خلال تقويم إجازات العام الدراسي 1443 التالي:

إجازة اليوم الوطني في الثاني والعشرين من سبتمبر. انتهاء إجازة اليوم الوطني في الثالث والعشرين من سبتمبر. إجازة الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد في الخامس والعشرين من نوفمبر. انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول في الرابع من ديسمبر. أول أيام إجازة نصف الفصل الدراسي الأول في الرابع من يناير 2022. انتهاء إجازة نصف الفصل الدراسي الأول في السادس عشر من يناير 2022. إجازة الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الجديد في العاشر من مارس. انتهاء إجازة الفصل الدراسي الثاني في التاسع عشر من مارس. إجازة عيد الفطر في المدارس في الخامس والعشرين من أبريل. انتهاء إجازة عيد الفطر للمدارس في السابع من مايو. إجازة نهاية العام الدراسي 1443 في الثلاثين من يونيو.

بداية الدراسة في السعودية

وفقًا للتقويم الدراسي الجديد فإن الدراسة في السعودية بالنسبة للطلاب بدايتها يوم 29 أغسطس والموافق 21 من شهر محرم، أما للمعلمين والإداريين فهي بدايتها في 8 أغسطس قبل عودة الطلاب بفترة ثلاثة أسابيع.