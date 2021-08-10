كيف احجز موعد تطعيم اطفال 1443 في السعودية من أبزر الأمور بحثاً في المملكة في الوقت الحالي رغبةً في منح الأطفال التطعيم، لذا وفرت المملكة إمكانية الحصول على موعد بشكل إلكتروني توفيراً للوقت والجهد على المواطنين، ولكي تتمكن من الحصول على موعد للذهاب للمراكز الصحية لابد من اتباع المعلومات المُدرجة خلال السطور القادمة.

تطبيق موعد

يُعد من ضمن التطبيقات التي أطلقتها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية لتوفير حجز موعد من خلاله للذهاب إلى المراكز الصحية في مختلف الأماكن بها، فهو يوفر خدمات متعددة ومنها خدمة حجز موعد أو إلغائه إلى جانب مجموعة من الخدمات الأخرى وهي:

خدمة تحديد المركز الصحي الخاص بالمستفيد.

إمكانية الحصول على خدمة تحديد أقرب مركز صحي إليك.

خدمة حجز موعد على حسب المواعيد المتوفرة في المراكز لمنع التزاحم.

إمكانية إضافة التابعين للمستفيد للمراكز للاستفادة من خدماتهم.

خدمة الاستعلام عن جميع المراكز الصحية عبر خرائط جوجل.

خدمة حجز المواعيد وهي متابعة الحمل، والأمراض المزمنة، وطب الأسرة، والتطعيمات وغيرها من الخدمات.

كيف احجز موعد تطعيم اطفال 1443 في السعودية عبر موقع وزارة الصحة

لكي تتمكن من حجز موعد بكل سهولة ويُسر يُمكنك ذلك عن طريق اتباع ما يلي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة السعودية.

بعد ذلك أنتقل إلى خانة الخدمات الإلكترونية ثم اختر خدمات الأفراد.

بعدها أختر خدمة موعد ثم أضغط على خانة ابدأ الخدمة.

قم بتسجيل الدخول للخدمة عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لها بدقة.

أنقر على خانة دخول ثم قم بتحديد مكان الإقامة ثم حدد المركز الطبي الذي ترغب في تلقي الخدمة من قبله.

اختر بعدها الموعد المناسب ثم اختر خدمة تطعيم ثم أضغط على تأكيد حجز الموعد.

كيفية حجز موعد تطعيم للأطفال عبر الهاتف

يُمكنك أيضاً التواصل عبر الهاتف لكي يتم حجز موعد لتطعيم الأطفال وهو 937 ومن خلاله سوف تتواصل مع أحد مُمثلي الخدمة، وبعدها يوفر لك الإطلاع على جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالموعد ولكن في أوقات العمل الرسمية لمراكز التطعيم.