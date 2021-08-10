خطوات حجز موعد الاحوال للابناء في السعودية 1443 عبر موقعنا، وفرت وزارة الداخلية خدمة حجز موعد لمنع التزاحم في مكاتب الأحوال ولإنجاز كافة الخدمات المطلوبة من قبل المواطنين، لذا قبل الذهاب لمكتب الأحوال لابد من الحصول على موعد بشكل إلكتروني، لذا سوف نتطرق للمزيد عبر السطور القادمة.

خطوات حجز موعد الاحوال للابناء في السعودية 1443

يتساءل الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن كيفية الحصول على خدمة حجز موعد بالأحوال ويُمكنهم ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية السعودية .

. أنقر على خانة الأحوال المدنية ثم أختر حجز موعد.

وأيضاً يُمكنك الدخول مباشرة عبر منصة أبشر.

بعد ذلك أنقر على خدمات إلكترونية متكاملة أفراد ثم اختر خدمة حجز موعد.

انتقل بعد ذلك لصفحة إدخال البيانات بدقة كاملة المتمثلة في رقم الهوية، ورمز التحقق، وتاريخ الميلاد.

أنقر على خانة تحقق من بياناتي ثم اختر حجز موعد جديد ثم اختر الخدمة التي ترغب في الحصول عليها.

انتقل بعد ذلك إلى المنطقة التي تنتمي إليها وحدد أقرب مكتب أحوال مدنية ثم أنقر على التالي.

بعدها أدخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لكي تؤكد حجز موعد وهي التاريخ، ومكتب الأحوال الذي ترغب في حجز الموعد فيه، والخدمة، وتأكيد حجز الموعد.

أخيراً أضغط على تأكيد سوف تظهر لك كافة البيانات الخاصة بالموعد ويُمكنك طباعة البطاقة للذهاب بها لمكتب الأحوال.

طريقة حجز موعد في الاحوال للابناء عبر الهاتف

توفر المملكة العربية السعودية إمكانية حجز موعد في الأحوال المدنية عبر الهاتف أو عن طريق إرسال رسالة عبر 77799 ثم قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة وتاريخ الميلاد، بعدها حدد نوع الخدمة ثم اختر رقمها وسوف يتم تحديد موعد لأقرب مكتب أحوال إليك، وسوف يتم إرسال الموعد عبر الهاتف الخاص بك وتتضمن كافة البيانات الخاصة بالموعد.

انتقل إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. اختر خدمة الأفراد ثم خدمة المواعيد ثم اختر خدمة الأحوال.

قم بكتابة رقم الهوية أو الإقامة ثم حدد نوع التقويم ثم اكتب تاريخ الميلاد والرمز المرئي.

أنقر على خانة الانتقال لخدمة المواعيد ثم اختر حجز موعد ثم حدد الخدمة.

حدد المنطقة ثم اختر التالي ثم قم بالتأكيد على البيانات الخاصة بالحجز.

أنقر أخيراً على خانة طباعة.

خطوات طباعة موعد الأحوال