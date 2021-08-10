التسجيل في الباصات نظام نور 1443 إلكترونياً دون بذل مجهود، حيث يعد نظام نور من أفضل الأنظمة في المملكة العربية السعودية التي توفر مجموعة كبيرة من الخدمات لكافة المواطنين، لذا يرغب الآباء في التسجيل عبر الباصات ويُمكنهم ذلك عن طريق الموقع الرسمي لنظام نور واتبع التعليمات بكل دقة، واليوم سوف نوضح لكم المزيد تابعونا.

خطوات التسجيل في الباصات نظام نور 1443

التسجيل في الباصات يُعتبر من الأمور التي يرغب بها أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، لأن العدد محدود ويتم المفاضلة بينهم على حسب بعض الشروط المُدرجة، ويُمكنك التسجيل عبر نظام نور إلكتروني الذي يُقدم الكثير من الخدمات ومن بينهم تلك الخدمة، ولكي تتمكن من ذلك اتبع ما يلي:

انتقل مباشرة إلى نظام نور الإلكتروني.

بعد ذلك أختر تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور.

أدخل بعدها رمز التحقق ثم أنقر على تسجيل الدخول ثم أضغط على خانة النقل المدرسي.

بعد ذلك أختر طلب النقل للعام الجديد ثم طلب النقل المدرج في خانة الخيارات ثم قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة كاملة في الخانات المخصصة لها ثم قم بتأكيد رقم الجوال لولي الأمر.

سيتم إرسال كود خاص بالتأكيد قم بإدخاله في الخانة المخصصة له ثم أنقر على أيقونة دفع أجور من خلال سداد.

أضغط على خانة نعم لتأكيد رسالة الدفع ولابد من الاحتفاظ برقم الفاتورة.

بالخطوات السابقة تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

رسوم النقل المدرسي 2021

وزارة التعليم السعودية وفرت إمكانية التسجيل في الباصات ولكن لابد من دفع رسوم وهي 200 ريال سعودي بشكل سنوي على كافة الطلاب الراغبين في التسجيل، وتكون الاستفادة منذ أول يوم دراسي إلى اختر يوم في الفصل الدراسي الأول وأيضاً يتم استكمال ذلك المدة بعد الدخول في الفصل الدراسي الثاني حتى اختبارات نهاية العام.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة تقييم الحافلات بواسطة أولياء الأمور عن طريق نظام نور وأيضاً يمكنهم تقديم أي شكوى عبر النظام دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التي ينتمي إليها الطالب، والتأكيد على عدد الطلاب الفعلي في الباصات.