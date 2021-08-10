جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قال شهود عيان إن "قوات الاحتلال اقتحمت حى بئر أيوب من سلوان، ومنعت المواطنين من التواجد فى محيط المنزل الذى يُؤوى 12 فردًا، وأجبرت العائلة على تفريغ محتوياته، قبل أن تباشر بهدمه".
يذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلى هدمت إسرائيل 689 مبنى فى أنحاء الضفة الغربية منذ مطلع 2020، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما تعرض للهدم خلال عام بأكمله منذ عام 2016، مما أدى إلى تهجير 869 فلسطينياً وتركهم بلا مأوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منزلاً فى سلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.