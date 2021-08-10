قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منزلاً فى سلوان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قال شهود عيان إن "قوات الاحتلال اقتحمت حى بئر أيوب من سلوان، ومنعت المواطنين من التواجد فى محيط المنزل الذى يُؤوى 12 فردًا، وأجبرت العائلة على تفريغ محتوياته، قبل أن تباشر بهدمه".

يذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلى هدمت إسرائيل 689 مبنى فى أنحاء الضفة الغربية منذ مطلع 2020، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما تعرض للهدم خلال عام بأكمله منذ عام 2016، مما أدى إلى تهجير 869 فلسطينياً وتركهم بلا مأوى.