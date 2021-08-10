وزير الخارجية الأمريكى يحض على الاستثمار الداخلى لمواجهة منافسه الصين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أمس الإثنين، إن أمريكا بحاجة إلى زيادة استثماراتها الداخلية حتى تستطيع منافسة خصومها، وعلى رأسهم الصين، مشددًا على أهمية "التجديد المحلى" بالنسبة للسياسة الخارجية.





وبحسب "فرانس برس"، تفقد بلينكن مختبرًا للهندسة فى جامعة ميريلاند فى ضواحى العاصمة واشنطن، حيث اطلع على إنتاج مجسمات لسلع جديدة بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد.

وقال الوزير الأمريكى خلال جولته، إن "الحكومتين الصينية والروسية، وغيرهما، تعتبران فى المجالس العامة والخاصة أن الولايات المتحدة تشهد تراجعاً، لذا من الأفضل اتباع رؤاها الاستبدادية للعالم بدلاً من رؤيتنا الديموقراطية".

وتابع: "لا شىء يمكن أن يدحض حجتهم الواهية ـ بأن أفضل أيام الولايات المتحدة قد ولت ـ إلا إجراء الولايات المتحدة استثمارات كبيرة فى التجديد المحلى"، لافتًا إلى دراسة للمنتدى الاقتصادى العالمى تصنف الولايات المتحدة فى المرتبة 13 عالمياً على صعيد البنى التحتية، فى حين قال إن الصين تنفق أكثر بثلاثة أضعاف فى هذا المجال، كما تزيد من استثماراتها فى ميدان الأبحاث والتطوير.

ووصفت دراسة المنتدى الصين بأنها "قوة صاعدة"، لكنّها اعتبر أن دولاً عدة تشكّل تحدياً على صعيد القدرة التنافسية، وكانت إدارة بايدن قد وصفت الصين بأنها المنافس الأبرز على المدى الطويل للولايات المتحدة.

بينما اعتبر وزير الخارجية الأمريكى اعتبر أن الولايات المتحدة لا تزال "أقوى بلد واقتصاد فى العالم"، مشيرًا إلى تاريخها الطويل على صعيد الابتكار واجتذاب الجامعات الأمريكية لطلاب من حول العالم.

وقال بلينكن: "نريد أن نكون دومًا المكان الذى يجسد الفرصة والإمكانية والإنجاز، الاستثمار فى التجديد المحلى الآن يمكننا أن نبقى تلك المنارة للعالم".

وتأتى تصريحات وزير الخارجية الأمريكى قبيل جلسة لمجلس الشيوخ، والمتوقع أن يصادق خلالها على مشروع للاستثمار فى البنى التحتية، تقدر بقيمة 1.2 تريليون دولار، يسعى من خلاله بايدن إلى بناء جسور وطرق وشبكة سيارات كهربائية وتحسين شبكتى مياه الشرب والإنترنت الفائق السرعة فى البلاد.