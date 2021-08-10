الخميس.. إسرائيل تدشن مكتب اتصال فى المغرب

جدة - نرمين السيد - قررت إسرائيل تدشين مكتب اتصال لها فى المغرب، يوم الخميس المقبل، وذلك فى إطار زيارة يجريها وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد إلى المملكة المغربية، ما يمثل خطوة إلى الأمام فى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين منذ تطبيع العلاقات الثنائية فى ديسمبر الماضى.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فمن المقرر أن يصل لبيد بعد ظهر الأربعاء، إلى العاصمة المغربية الرباط، برفقة وفد يضم مسؤولين إسرائيليين فى قطاعات متعددة، من بينها السياحة والشغل والصحة والأوبئة.

ووفقًا للوكالة، يتضمن برنامج الوفد إلى المغرب، زيارة ضريحى الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثانى بالعاصمة الرباط، ثم بعد ذلك إجراء مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بمقر الوزارة، والتوقيع على ثلاث اتفاقيات بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، بحسب ما صرحت مصادر دبلوماسية.

كما يشمل البرنامج لقاء مسؤولين إسرائيليين مع نادية فتاح العلوى، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوى والاقتصاد الاجتماعى، ومسؤولين بوزارة الصحة المغربية، بهدف التباحث بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وفى اليوم الثانى من الزيارة، سيشرف وزير الخارجية الإسرائيلى على افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلى بحى الرياض بالرباط، حيث تأتى زيارة الوزير الإسرائيلى بعد أيام قليلة من تدشين أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب ومدينة مراكش جنوبى المغرب فى 25 يوليو، عبر شركتين إسرائيليتين.

فيما يأمل المغرب وإسرائيل فى تحصيل فوائد اقتصادية كبيرة من علاقتهما، إذ تعتبر السياحة بين البلدين - وخاصة السياح الإسرائيليين الذين يزورون المغرب- ميزة مهمة لذلك، حيث تنحدر أصول حوالى 700 ألف إسرائيلى من المغرب، الذى كان موطناً لجالية يهودية كبيرة فى يوم من الأيام.