صحيفة فرنسية: الاتفاق تم.. ميسي بصفوف سان جرمان

كشف صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، يوم الثلاثاء، عن الجهة المقبلة للنجم الأرجنتيني لوييل ميسي.

وقالت الصحيفة بموقعها الإلكتروني إن ليونيل ميسي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال للنادي الفرنسي، ومن المقرر أن يصل إلى باريس خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويُعد ميسي، البالغ عمره 34 عاما والهداف التاريخي لكل من الأرجنتين وبرشلونة، أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور.

وحفر ميسي اسمه بحروف من ذهب بتاريخ الدوري الإسباني لأنه اللاعب الأكثر فوزا بالمباريات في البطولة بعدما حقق 383 انتصارا مع برشلونة، فيما خاض أكبر عدد من المباريات بالمسابقة بواقع 778 مباراة.

وتصدر أهم لاعب بتاريخ برشلونة قائمة هدافي "البارسا" في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 120 هدفا، متفوقا بفارق ساحق على الثنائي النجم البرازيلي المعتزل ريفالدو و صديقه السابق في النادي الكتالوني و مهاجم أتليتكو مدريد الحالي الأوروغواياني لويس سواريز، اللذين سجلا 25 هدفا في البطولة القارية الأهم في أوروبا.