وظائف السكة الحديد الجديدة 2021 وموعد التقديم والمستندات والشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيفة

وظائف السكة الحديد، تعلن هيئة السكة الحديدية عن وظائف جديدة خالية، وذلك لجميع التخصصات لأقسام كليات الهندسة وأيضاً للدبلومات الفنية، وتعتبر الهيئة ضمن القطاع العام، حيث تمتلكها الحكومة المصرية، وتعتبر الثانية على العالم من حيث أنشاؤها، بعد أن تأسست الشركة البريطانية بفترة قليلة، وبذلك تكون أول الخطوط في إفريقيا والشرق الأوسط، وتم إنشاؤها في عام 1834م.

وظائف السكة الحديد

حيث تعلن هيئة سكك حديد مصر. عن وظائف فارغة لسد احتياجاتها في الوظائف التي تحتاجها. وذلك لخريجي كلية الهندسة للأقسام الآتية أو ما يعادلها من شهادات:

مدني.

كهرباء.

ميكانيكا.

حاسبات ونظم معلومات.

وأيضاً للتخصصات الدبلومات الفنية لسد عجز وظائف الفنيين وذلك في التخصصات الآتية:

دبلوم المعهد الصناعي.

معهد تكنولوجيا السكة الحديدية.

المدارس الثانوية للنقل بوردان.

دبلوم التلمذة الصناعية.

دبلومات الثانوية الصناعية للنظامين الثلاث والخمس سنوات.

للمتقدم لوظيفة مهندس يجب ألا يقل عمره عن 21 عام.

وللمتقدم لوظيفة فني لا يقل عمره عن 18 عام.

لا يزيد عمر المتقدم لشغل الوظيفة سواء مهندس أو فني عن الثلاثون “30” عام.

أن يكون المتقدم للوظيفة مؤدي للخدمة العسكرية أو حاصل على شهادة إعفاء نهائي أو مؤقت.

يتم تقديم حوالة بريدية إلى هيئة سكة حديد مصر بمبلغ قدره “250” جنيه مصري لا غير.

شروط الالتحاق والتقديم للوظيفةموعد التقديم للوظائف الشاغرة في هيئة السكة الحديد

يتم التقديم ابتداءً من أمس يوم الاثنين الموافق 9/8/2021م. ويستمر التقديم إلى يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021م. أي يتسمر التقديم لمدة شهر ويجب على جميع المتقدمين للالتحاق بالوظيفة إضافة البيانات الخاصة بمحل الإقامة والمنطقة السكنية التابعين لها.

أصل الحوالة البريدية المقدمة لهيئة السكة الحديد والتي قدرها 250 جنيه مصري لا غير.

صورة من شهادة الميلاد.

عدد 4 صور شخصية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية من قبل السكة الحديد.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

صورة من شهادة الخدمة العسكرية.

رقم صحيح للهاتف الخاص بالمتقدم وذلك لسهولة الوصول للمتقدم عبر الواتس آب.

سيرة ذاتية “CV” للمتقدم لوظيفة مهندس.

للمتقدم لوظيفة مهندس. صورة من كارنيه نقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس ويكون الكارنيه ساري.

المستندات المطلوبة للالتحاق بوظيفة هيئة السكة الحديد