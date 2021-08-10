التقديم على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات، وفر بنك التنمية الاجتماعية قرض الضمان الاجتماعي للكثير من الفئات ذات الجنسية السعودية، من ضمنها هي فئة المطلقات من أجل الإعانة على تخطي مشقات الحياة وسداد الالتزام المطلوبة منهم، ويمكن للمطلقات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي من خلال توافر بعض الشروط تعرفوا عليها. شروط قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات شروط قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات وضع بنك التنمية الاجتماعية الشروط التالية للمطلقات للتقديم على قرض الضمان الاجتماعي: تقديم إثبات الحالة الاجتماعية للمطلقة.

دخل كل فرد من أسرة المرأة المطلقة لا يزيد عن 2000 ريال سعودي وإجمالي دخل الأسرة لا يتخطى 10000 ريال.

تقديم وثائق قرض الضمان الاجتماعي.

عدم وجود مصدر ثابت للدخل. طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات ولكي يتم التقديم على قرض الضمان الاجتماعي المعلن عنه من بنك التنمية الاجتماعية إلكترونيًا إليكم الطريقة الصحيحة: بالضغط على رابط الصفحة الرئيسية لبنك التنمية الاجتماعية https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/our-products/ahl.

بواسطة بيانات الحساب الشخصي على بوابة النفاذ الوطني يتم التسجيل في الموقع.

والبيانات المطلوبة للتسجيل هي رقم الأيبان ورقم الهوية واسم المتقدمة ورقم الجوال والعنوان.

بعد وضع البيانات التالية في حقولها يتم الضغط على زر التالي.

والتأكيد على عملية التسجيل وذلك من خلال استقبال كود التأكيد على الهاتف وكتابته في الحقل الخاص به.

لمتابعة طلب التقديم على قرض الضمان الاجتماعي يتم فتح قائمة طلباتي. مستندات قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات مستندات قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات والآن إليكم جميع المستندات المحددة لأجل قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية: نسخة من الهوية الوطنية للمطلقة.

تقديم نموذج بريد موقعًا بختم الموظف من هيئة البريد السعودي ولا يمر على النموذج أكثر من سنتين.

نسخة من هوية الكفيل الوطنية.

تقديم الأصل من كشف الحساب للثلاثة أشهر الأخيرة للمرأة المتقدمة.

كتابة العنوان الوطني الذي تقيم به المتقدمة.

تقديم تصريح بياناتي المقدم من وزارة الصحة السعودية.

وضع صورة سجل الأسرة.

تقديم نموذج رقم 105 من أجل التقديم على القرض. الوسوم

التقديم على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات، وفر بنك التنمية الاجتماعية قرض الضمان الاجتماعي للكثير من الفئات ذات الجنسية السعودية، من ضمنها هي فئة المطلقات من أجل الإعانة على تخطي مشقات الحياة وسداد الالتزام المطلوبة منهم، ويمكن للمطلقات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي من خلال توافر بعض الشروط تعرفوا عليها. شروط قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات شروط قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات وضع بنك التنمية الاجتماعية الشروط التالية للمطلقات للتقديم على قرض الضمان الاجتماعي: تقديم إثبات الحالة الاجتماعية للمطلقة.

دخل كل فرد من أسرة المرأة المطلقة لا يزيد عن 2000 ريال سعودي وإجمالي دخل الأسرة لا يتخطى 10000 ريال.

تقديم وثائق قرض الضمان الاجتماعي.

عدم وجود مصدر ثابت للدخل. طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات ولكي يتم التقديم على قرض الضمان الاجتماعي المعلن عنه من بنك التنمية الاجتماعية إلكترونيًا إليكم الطريقة الصحيحة: بالضغط على رابط الصفحة الرئيسية لبنك التنمية الاجتماعية https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/our-products/ahl.

بواسطة بيانات الحساب الشخصي على بوابة النفاذ الوطني يتم التسجيل في الموقع.

والبيانات المطلوبة للتسجيل هي رقم الأيبان ورقم الهوية واسم المتقدمة ورقم الجوال والعنوان.

بعد وضع البيانات التالية في حقولها يتم الضغط على زر التالي.

والتأكيد على عملية التسجيل وذلك من خلال استقبال كود التأكيد على الهاتف وكتابته في الحقل الخاص به.

لمتابعة طلب التقديم على قرض الضمان الاجتماعي يتم فتح قائمة طلباتي. مستندات قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات مستندات قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات والآن إليكم جميع المستندات المحددة لأجل قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية: نسخة من الهوية الوطنية للمطلقة.

تقديم نموذج بريد موقعًا بختم الموظف من هيئة البريد السعودي ولا يمر على النموذج أكثر من سنتين.

نسخة من هوية الكفيل الوطنية.

تقديم الأصل من كشف الحساب للثلاثة أشهر الأخيرة للمرأة المتقدمة.

كتابة العنوان الوطني الذي تقيم به المتقدمة.

تقديم تصريح بياناتي المقدم من وزارة الصحة السعودية.

وضع صورة سجل الأسرة.

تقديم نموذج رقم 105 من أجل التقديم على القرض.

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