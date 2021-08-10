متى نتائج التوجيهي 2021 في الأردن موعد نتائج التوجيهي وطريقة الاستعلام عن النتائج www tawjihi jo

متى نتائج التوجيهي 2021 في الاردن، زاد البحث بين الطلاب والطالبات عن موعد نتائج التوجيهي، وهذا بعد انتشار العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار عن أن نتائج التوجيهي 2021 في الأردن ستكون في منتصف هذا الأسبوع، وسنتعرف معكم على حقيقة هذا الخبر، ومتى نتائج التوجيهي في الاردن وطريقة الاستعلام عنها فور ظهورها، فتابعوا معنا.

متى نتائج التوجيهي 2021

انتشرت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار المفبركة في الأيام القليلة متعلقة بتاريخ نتائج التوجيهي، حيث انتشرت العديد من الشائعات والتي جاء في مضمونها أن نتائج التوجيهي ستكون في منتصف الأسبوع الحالي.

وهذا ما يعني أن نتائج التوجيهي ستكون يوم الاثنين 9/8/2021 أو يوم الثلاثاء 10/8/2021، وهذا غير صحيح، حيث قام مسئول بوزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية بتوضيح حقيقة هذا الخبر في لقاء صحفي، وهذا كالآتي.

وقد جاء اللقاء الصحفي عبر الإنترنت، حيث سأل المذيع المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية عن حقيقة الشائعات المنتشرة عن موعد نتائج التوجيهي 2021 بالأردن.

وقد أنكر المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية الشائعات التي تنص على أن النتائج ستظهر منتصف الأسبوع الجاري أي بيوم الاثنين أو الثلاثاء، وقد قال إن الموعد النهائي للنتائج سيتم الإعلان عنه في منتصف الأسبوع الجاري وليس النتائج نفسها.

تاريخ نتائج التوجيهي 2021

ويتسائل الطلاب عن التاريخ الحقيقي الذي ستظهر به نتائج التوجيهي بالأردن، وهذا الذي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في خلال الساعات القادمة.

ولكن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم بمملكة الاردن الهاشمية قد قال في المقابلة أعلاه أن النتائج ستظهر في منتصف شهر أغسطس الجاري، ويحتمل بشكل كبير جدا أن تظهر نتائج التوجيهي للطلاب في يوم 15 أغسطس 2021.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2021 www.tawjihi.jo

ويمكن للطلاب والطالبات معرفة نتائجهم بكل سهولة إلكترونيا فور ظهورها، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية التي سنشرحها لكم بكل تبسيط، فتابعوا معنا: