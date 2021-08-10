أسعار البنزين في السعودية عن شهر أغسطس 2021 من قبل شركة أرامكو خلال ساعات قليلة

أسعار البنزين في السعودية عن شهر أغسطس 2021، ينتظر المواطنين في كل محافظات ومدن المملكة العربية السعودية، الإعلان عن قائمة أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021، والتي سيتم العمل بها رسمياً اعتباراً من صباح الغد الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021، ويتم تحديث أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية بشكل شهري من قبل شركة أرامكو مسئولة النفط السعودي، وهناك توقعات تشير بتراجع سعر البنزين خلال الشهر الحالي.

أسعار البنزين في السعودية

يتم التعاون من قبل شركة أرامكو السعودية مع الحكومة السعودية، لكي يتم تحديد أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر أغسطس، والتي ستعلن اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس، ويتم تطبيقها في كل محطات الوقود اعتباراً من صباح اليوم الثاني، وفي الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار البنزين بفعل تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في ضعف المبيعات في السوق العالمي وكان له تأثيراً كبيراً على السوق المحلي.

البنزين في السعودية

خلال شهر يوليو الماضي ارتفعت أسعار البنزين بشكل كبير، مما أثار غضب المواطنين، وعليه تم إصدار قرار ومرسوم ملكي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز حول تثبيت سعر البنزين في كافة محطات الوقود، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الشهر الحالي تغيير ملحوظاً بعد مراجعة اللجان التي خصصتها المملكة لمراجعة الأسعار مع شركة أرامكو، وهذا حتى يتم الإعلان عن أسعار البنزين بالسعودية عن شهر أغسطس والتي سترضي الجميع.

توقعات سعر البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2021

حتى تلك اللحظة لم تخرج شركة أرامكو السعودية ببيان رسمي فيه أسعار البنزين الخاصة بشهر أغسطس 2021، ويتم العمل حالياً بالأسعار الخاصة بشهر يوليو الماضي، وتلك الأسعار هي:

سعر لتر بنزين 91 بلغ 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 بلغ 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل بلغ 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين بلغ 0.70 ريال سعودي.

وسوف نوافيكم متابعينا الكرام خلال الساعات القليلة المقبلة بأي مستجدات طرأت بخصوص هذا الشأن، حيث من المتوقع أن تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس في الساعة التاسعة مساءً.