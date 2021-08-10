متى يأتي الوسم في السعودية 1443؟

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متى يأتي الوسم في السعودية، يكثر التساؤل الآن مع اقتراب فصل الخريف ومن ثم فصل الشتاء في السعودية حول موعد قدوم الوسم في السعودية والدول العربية، لأن فترة الوسم هي الفترة التي يكثر بها تساقط الأمطار بشكل كثيف ومتواصل وهو موسم الأمطار، ومعه تنكسر الموجة الحارة لفصل الصيف ويرغب الكثيرين في معرفة موعد قدوم الوسم في السعودية 1443.فترة الوسم
الوسم هو الفترة التي يكثر بها تساقط المطر ويأتي بالكثير من الفوائد في المناطق التي يتواجد بها، وخاصةً إلى الأراضي الزراعية والنباتات لكي تنمو من جديد، كما أنه يساعد في إتمام هجرة الطيور والحيوانات في موعدها، ويأتي بتلك الفترة الكثير من الخير الذي ينتظره المواطنين، بالإضافة لأن تلك الفترة تحسن من الهواء وحركة الرياح أثنائها.
موعد دخول الوسم 1443
يتم استطلاع فترة الوسم من خلال نجم طالع وهو البداية التي تحدد موعد دخول الوسم، والذي يبدو معه هطول الأمطار وتساقطها بعد فترة طويلة من توقفها، ومن المتوقع أن تكون مدة أيام الوسم في السعودية حوالي 52 يوم مقسمة بتلك الطريقة:
- طالع العواء: أول أيامه هو 16 من شهر أكتوبر وينتهي في 29 أكتوبر وتستمر مدته 13 يوم، ودرجة الحرارة الصغرى به تصل إلى 17.4 أما عن الكبرى فهي 34.
- طالع السماك: فإن بدايته في 29 أكتوبر وأيضًا يستمر 13 يوم، ودرجة حرارته الصغرى 15.1 والكبرى 30.
- موسم طالع الغفر: وبداية تلك الفترة من 11 نوفمبر إلى 24 نوفمبر والمدة حوالي 13 يومًا، الحرارة الصغرى تصل إلى 12.1 أما عن الكبرى فهي 26.
- طالع الغفر: وهي الفترة الأخيرة من فترات الوسم وبدايتها من يوم 24 نوفمبر والمدة 13 يومًا، والحرارة الصغرى 11.1 أما الكبرى 25.
أما عن المزايا التي بسببها يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن موعد فترة الموسم فهي:
- يتم في هذه الفترة غرس النخيل.
- يأتي معه الكثير من الأمطار الكثيفة.
- تقوم الكثير من الطيور بالهجرة بتلك الفترة مثل الكروان والحباري وكذلك السماق.
- تكثر زراعة البقوليات والبرسيم وأنواع عديدة من الخضروات.
- يصبح الجو العام معتدلًا وتقل الموجة الحارة ويصبح الجو رطبًا.
الوسوم
متى يأتي الوسم في السعودية، يكثر التساؤل الآن مع اقتراب فصل الخريف ومن ثم فصل الشتاء في السعودية حول موعد قدوم الوسم في السعودية والدول العربية، لأن فترة الوسم هي الفترة التي يكثر بها تساقط الأمطار بشكل كثيف ومتواصل وهو موسم الأمطار، ومعه تنكسر الموجة الحارة لفصل الصيف ويرغب الكثيرين في معرفة موعد قدوم الوسم في السعودية 1443.فترة الوسم
الوسم هو الفترة التي يكثر بها تساقط المطر ويأتي بالكثير من الفوائد في المناطق التي يتواجد بها، وخاصةً إلى الأراضي الزراعية والنباتات لكي تنمو من جديد، كما أنه يساعد في إتمام هجرة الطيور والحيوانات في موعدها، ويأتي بتلك الفترة الكثير من الخير الذي ينتظره المواطنين، بالإضافة لأن تلك الفترة تحسن من الهواء وحركة الرياح أثنائها.
موعد دخول الوسم 1443
يتم استطلاع فترة الوسم من خلال نجم طالع وهو البداية التي تحدد موعد دخول الوسم، والذي يبدو معه هطول الأمطار وتساقطها بعد فترة طويلة من توقفها، ومن المتوقع أن تكون مدة أيام الوسم في السعودية حوالي 52 يوم مقسمة بتلك الطريقة:
- طالع العواء: أول أيامه هو 16 من شهر أكتوبر وينتهي في 29 أكتوبر وتستمر مدته 13 يوم، ودرجة الحرارة الصغرى به تصل إلى 17.4 أما عن الكبرى فهي 34.
- طالع السماك: فإن بدايته في 29 أكتوبر وأيضًا يستمر 13 يوم، ودرجة حرارته الصغرى 15.1 والكبرى 30.
- موسم طالع الغفر: وبداية تلك الفترة من 11 نوفمبر إلى 24 نوفمبر والمدة حوالي 13 يومًا، الحرارة الصغرى تصل إلى 12.1 أما عن الكبرى فهي 26.
- طالع الغفر: وهي الفترة الأخيرة من فترات الوسم وبدايتها من يوم 24 نوفمبر والمدة 13 يومًا، والحرارة الصغرى 11.1 أما الكبرى 25.
أما عن المزايا التي بسببها يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن موعد فترة الموسم فهي:
- يتم في هذه الفترة غرس النخيل.
- يأتي معه الكثير من الأمطار الكثيفة.
- تقوم الكثير من الطيور بالهجرة بتلك الفترة مثل الكروان والحباري وكذلك السماق.
- تكثر زراعة البقوليات والبرسيم وأنواع عديدة من الخضروات.
- يصبح الجو العام معتدلًا وتقل الموجة الحارة ويصبح الجو رطبًا.
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