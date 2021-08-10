استمارة تسجيل الدبلوم المهني eservices.gov.ps وزارة العمل في قطاع غزه كلية وادي السير

استمارة تسجيل الدبلوم المهني eservices.gov.ps في الدولة الفلسطينية وقطاع غزة وذلك لتسجيل الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية في الكليات المهنية والتدريب المهني للحصول على الأعمال المهنية والدورات القصيرة للعام الدراسي المقبل 2021-2022، وذلك بعد الإعلان عن الثانوية أو التوجيهي الفلسطيني في بدايات شهر أغسطس آب 2021.

إعلان وزارة العمل والتشغيل الفلسطينية

وتهتم وزارة العمل بتوفير الفرص والتأهيل المهني لجميع الطاقة الشبابية في الدولة الفلسطينية، حيث تقوم عدد من الكليات بتقديم التعليم والتأهيل في آن واحد، حيث تقوم بتعليم المواد المهنية التي يحتاج غليها سوق العمل أو التي يقوم بتأهيل المتخرج منها إلى سوق العمل مباشرة، وذلك من خلال تدريس عدد محدد من التخصصات مثل العمل في الكهرباء وتمديد الشبكات والألومنيوم وكذلك الخياطة والتفصيل والحرف اليدوية، بحيث يكون من السجل على الخريج الحصول على الفرص التشغيلية داخل الوطن أو خارجه، مع الحصول على شهادة مهنية مجازة لتسهيل العمل أيضا.

تشغيل وزارة العمل

تشترك وزارة العمل بالدولة الفلسطينية مع العديد من الكليات والمعاهد المهنية في توفير الفرص المناسبة للطلاب، كما تقوم وزارة العمل بتوفير الفرص للخريجين باستقبال تسجيل بياناتهم على رابط الوزارة وتحديث البيانات الخاصة بهم، وإطلاق والإعلان عن وظائف بالعديد من القطاعات، وتقوم الوزارة وعدد من المنظمات والهيئات بالاهتمام الفرد الفلسطيني على المستوى العملي والإنساني، حيث تقوم وكالة الغوث الفلسطينية الأنوروا بتقديم الوظائف والتشغيل للمواطنين في قطاع غزة، وأيضا عمل المدارس المناسبة للطلاب وتوفير المنازل المناسبة.

أماكن وعناوين مراكز التأهيل المهني

# اسم مركز التدريب المهني المكان هاتف 1 مركز تدريب مهني الامام الشافعي غزة – خلف سوق فراس 2862709 2 مركز تدريب مهني دير البلح دير البلح – وسط البلد 2530046 3 مركز تدريب مهني خانيونس خانيونس – خلف مستشفى مبارك 2051148 4 مركز تدريب مهني رفح رفح – تل السلطان خلف عيادة تل السلطان 2149472 5 مركز تدريب مهني الشمال بيت لاهيا – خلف جامعة القدس المفتوحة 2473640

تسجيل كلية وادي السير

من الكليات الخاصة التي تقوم بتلقي طلبات التحاق الطلاب للدبلوم المهني للعام الدراسي 2021-2022، وتقوم بطرح استمارة التسجيل فيها.

شروط التسجيل في درات التأهيل المهني