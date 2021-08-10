الناتو: الوضع الأمنى فى أفغانستان صعب ومحفوف بالمخاطر

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول فى حلف الناتو ببروكسل: "نشارك مجلس الأمن الدولى فى القلق العميق الذى أعرب عنه بشأن المستويات المرتفعة من العنف الناجم عن هجمات طالبان، بما فى ذلك الهجمات على المدنيين، وبشأن التقارير عن انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان".

وشدد المسؤول على أنه لا يوجد حل عسكرى للصراع، مشددًا على أنه "يجب على طالبان أن تدرك أن المجتمع الدولى لن يعترف بها أبدًا إذا ما رفضت العملية السياسية، وحاولت الاستيلاء على البلاد بالقوة، وعليها وقف هجماتها والمشاركة فى محادثات السلام بحسن نية"، داعيًا إلى "عملية سلام شاملة يقودها الأفغان وخاصة بهم".

وأكد على الحاجة لعملية سلامٍ كهذه لإحراز تقدم عاجل نحو وقف إطلاق النار وتسوية سياسية تضع حدًا للعنف؛ وتحمى حقوق الإنسان فى أفغانستان، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال والأقليات؛ وتدعم حكم القانون؛ وتضمن ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذاً آمناً للإرهابيين.

ودعا مسؤول حلف شمال الأطلسى، جميع الأطراف الإقليمية إلى القيام بدور بناء، مؤكدًا على أن الحفاظ على أفغانستان مستقرة وآمنة هو فى صالح الجميع.