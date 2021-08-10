السعودية: اعتقال 207 أشخاص بتهم فساد

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، مساء أمس الإثنين، إيقاف 207 مواطنين ومقيمين فى قضايا إدارية وجنائية، بينهم موظفون من 11 وزارة، والتحقيق مع 461 متهماً.





وفى بيانها، أمس، قالت نزاهة: "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 878 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية".

وأشارت إلى أنه تم إيقاف 207 مواطنين ومقيمين منهم موظفون من "وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطنى، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام".

وأكد البيان على أن "الموقوفين متورطون بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفى وإساءة استخدام السلطة والتزوير"، مضيفة أنه يجرى حاليًا استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.