واشنطن: الأمر متروك لقوات الأمن الأفغانية للدفاع عن بلادهم

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى، فى مؤتمر صحفى "إنها بلادهم وعليهم الدفاع عنها الآن. إنه صراعهم".

وأضاف كيربى: "هذه هى قواتهم العسكرية، هذه هى عواصمهم الإقليمية، وشعبهم يجب أن يدافعوا عنه، وسيتعلق الأمر حقًا بالقيادة ومدى الاستعداد للتعبير عنها هنا فى هذه اللحظة بالذات".

واعترف بأن القتال على الأرض "من الواضح أنه لا يسير فى الاتجاه الصحيح"، بينما رفضت الولايات المتحدة تقديم دعم عسكرى إضافى، وقالت إنها ستواصل الضغط من أجل حل دبلوماسى للصراع المتصاعد.

يأتى ذلك مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، بما فيها القوات الأمريكية، وذلك بعد قتال دام نحو 20 عامًا، فى خطوة أفسحت الطريق أمام طالبان للسيطرة على مناطق جديدة فى أفغانستان.