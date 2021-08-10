جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بتوقف أكبر مصنع لصناعة وإنتاج الأمصال فى لبنان بسبب فقدان مادة المازوت.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بتوقف أكبر مصنع لصناعة وإنتاج الأمصال فى لبنان بسبب فقدان مادة المازوت. وأشارت إلى أن المصنع يمد 70% من المستشفيات بالأمصال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. توقف أكبر مصنع لإنتاج الأمصال فى لبنان بسبب فقدان مادة المازوت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.