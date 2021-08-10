عاجل.. اندلاع حريق داخل الجامعة التكنولوجية فى بغداد

جدة - نرمين السيد - قالت مديرية الدفاع المدنى، فى بيان، إن "حريقاً كبيراً اندلع داخل الجامعة التكنولوجية، وتم توجيه أكثر من 10 فرق إطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدنى للسيطرة على النيران".
جدير بالذكر أن هذا هو ثانى حريق ينشب خلال أيام داخل الجامعة ذاتها. حيث أعلنت مديرية الدفاع المدنى، الجمعة الماضية، السيطرة على حريق اندلع داخل كرفان مشيد من "ألواح السندويج بنل" سريعة الاشتعال داخل الجامعة التكنولوجية التى تقع فى منطقة الكرادة وسط بغداد.
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