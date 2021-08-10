الاستعلام عن أمر دفع بموقع وزارة المالية السعودي 1443، فمن الاستعلامات اليومية للعديد من المواطنين وهي التعرف علي تفاصيل أمر الدفع والتي يتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني سريع دون الذهاب إلى مقرات العمل التابعة لوزارة المالية، حيث تسعي الوزارة التي تقنين أداء الخدمات الخاصة بها بشكل إلكتروني كامل تحقيقاً للرؤية الاقتصادية حتي عام 2030 بتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونياً فقط، وتعتبر خدمة الاستعلام عن أمر الدفع الإلكتروني ليست من الخدمات الوحيدة التي تتوفر عبر الوزارة بل هناك الكثير من الخدمات التي تتم بشكل إلكتروني أيضاً، ومن خلال موقعنا سنوفر لكم رابط الاستعلام عن أمر دفع بموقع وزارة المالية السعودي 1443.

الاستعلام عن أمر دفع إلكترونياً بموقع وزارة المالية السعودي 1443

تسهيلاً علي جميع المواطنين بكافة مدن المملكة سواء للعاملين بالقطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة بأي جهة ما، فانه يمكن الاستعلام والتعرف علي تفاصيل أمر دفع من خلال اتباع الخطوات التالية:

بداية الاستعلام عن خدمة أمر الدفع تبدأ بالدخول علي موقع وزارة المالية الإلكتروني.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية بالموقع من أعلي الصفحة.

يجب اختيار تبويب “خدمات الأفراد”.

الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خدمة “الاستعلام عن أوامر الدفع”.

يتم إدخال رقم أمر الدفع في المكان المحدد له، ثم إدخال رمز التحقق.

الضغط علي استعلام لتظهر جميع التفاصيل الخاصة بأمر الدفع من حيث تاريخ الدفع وقيمة أمر الدفع والاسم الصادر له الأمر سواء أفراد أو جهات ومؤسسات.

خدمة الاستعلام عن أمر دفع

يعد أمر الدفع بمثابة طلب يتم تقديمه إلى أحد الجهات أو أحد الأشخاص من أجل إصدار ودفع مبلغ من المال إلى صاحب الطلب، ويتم إصدار أمر دفع لمن تزيد قيمة المبلغ الخاص به عن 20.000 ألف ريال سعودي، ويتم إصدار أوامر دفع مالية استثنائية لبعض المبالغ التي تقل عن هذا الحد أيضاً، ولا يقف إصدار أمر الدفع إلى بعض الجهات بل يتم استخراج أوامر الدفع لجميع الهيئات وكافة المؤسسات والشركات الحكومية أو الخاصة ولجميع الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وجميعهم يتم الاستعلام عن أوامر الدفع الصادرة لهم إلكترونياً.