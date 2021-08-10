رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2021 تمهيدي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية خلال ساعات

أنهت وزارة التربية والتعليم عملية التصحيح لنتائج الثالث المتوسط التمهيدي بنسبة كبيرة جداً، وهي الآن تجهز رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2021 كي يتم رفع النتائج بصورة رسمية من خلاله خلال الساعات القليلة القادمة، حتى يتمكن الطلبة من الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً برقم الجلوس، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد كانت الوزارة قد شرعت في تصحيح الأوراق الامتحانية عقب انتهاء الاختبارات مباشراً، من خلال لجان مختصة بالتصحيح تابعة لوزارة التربية العراقية وتلك اللجان الآن تنهي عملها بنسبة تقارب 99%، لكي يعتمد السيد وزير التربية النتيجة وترفع بعدها مباشراً للطلاب للإطلاع عليها إلكترونيا وفيما يلي ألية أستخراج النتيجة.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2021

يمكن لجميع الطلبة الاستعلام الإلكتروني في دقائق معدودة عن نتيجة الثالث المتوسط، بإتباع الخطوات البسيطة التالية.

الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم العراقية

أو الدخول على موقع ناجح أو النجاح.

تسجيل رقم الجلوس واسم المحافظة التابع لها.

الضغط على استعلام عن نتيجة الثالث المتوسط التمهيدي.

سوف تظهر تفاصيل النتيجة خلال ثواني معدودة ن نسب النجاح والدرجات.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي

أصدر السيد وزير التربية والتعليم العراقي السيد / حميد مخلف الدليمي، تعليماته للجان التصحيح الانحياز التام لصالح الطلاب في عملية التصحيح، وقال أن الطالب الذي سيحصل على درجة 45 في المادة سوف تقوم اللجنة المصححة لرفع الدرجة إلي 50، وتشير التسريبات من داخل لجان التصحيح أن نتائج هذا العام مرتفعة بالنسبة لنتائج العام الماضي، وطمئن الطلاب على النتيجة وأنها ستفرحهم عند الإطلاع عليها.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط العراق التمهيدي

صرح المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم العراقية السيد حيدر فاروق، أن النتائج جاهزة للعرض على السيد الزير لاعتمادها كما أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك، أن نتائج الثالث المتوسط في طور الانتهاء من كافة أعمال التصحيح لكي ترفع للسيد وزير التربية والتعليم نهاية الأسبوع الجاري، أو على أقصى تقدير مطلع الأسبوع القادم ومن ثم رفعها على موقع الوزارة، كي يستطيع الطلاب الإطلاع عليها بعدها مباشراً إلكترونيا بسهولة.