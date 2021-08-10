إيران توقف تصدير الكهرباء إلى العراق

جدة - نرمين السيد - قال المدير التنفيذى لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية، مصطفى رجبى مشهدى، إن تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا. وأضاف أنه فى السنة المالية المنتنهية 20 مارس 2021، تم تصدير نحو ألفى ميجاواط كهرباء، أما هذه السنة وبسبب الاحتياجات المحلية انخفض حجم التصدير إلى 150 ميجاواط.

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