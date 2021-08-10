سفير بريطانيا ببيروت: حكومة كاملة الصلاحيات السبيل الوحيد لعلاج أزمات لبنان

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه مضى أسبوعان على تكليف نجيب ميقاتى، بتشكيل الحكومة اللبنانية، من دون حدوث اختراق للملفات العالقة، حيث تكمن العقبة التى تعرقل المسار الحكومى فى تباعد المواقف بين طرفَى التأليف، ولا سيّما فيما يتعلّق بتوزيع الحقائب، وخصوصاً السياديّة منها.

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