إيران: إخماد حريق مجمع البتروكيماويات

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "نادى المراسلين الشباب للأنباء"، شبه الرسمية فى إيران، قال محمد على كاظميبور، المتحدث باسم مجمع "خارك" للبتروكيماويات، والموجود على جزيرة خارك بالخليج، إنه تم إخماد الحريق بالكامل.
وكانت وكالة "بلومبرج" الإخبارية نقلت عن إعلام رسمى أن حريقًا اندلع فى وحدة لتخزين البنزين بالمجمع فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.
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