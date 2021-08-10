التحالف العربى يستهدف اجتماعًا لقيادات الحوثى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، فإن مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن قصفت فى وقت متأخر من مساء الإثنين، اجتماعاً لقيادات ميليشيا الحوثى فى جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب. وفى بيان مقتضب، أكد التحالف مصرع جميع من كانوا فى الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد.

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