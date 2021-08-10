جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن حصيلة مصابى فيروس كورونا المُستجد حول العالم ارتفعت إلى 203 ملايين و389 ألفا و418 حالة.
وأضافت الجامعة - وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت أربعة ملايين و303 آلاف و60 حالة وفاة.
يشار إلى أن أكبر حصيلة للإصابة بالفيروس حول العالم فى الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالى إصابات بلغ 35 مليونا و948 ألفا و170 إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 203 ملايين حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.