أمريكا: الوضع الأمنى بأفغانستان لا يسير فى الاتجاه الصحيح

وتابع قائلا إن "القوات الأفغانية لديها قوة جوية حديثة نواصل المساهمة فى تحديثها، ولديهم 300 ألف جندى، وهى مزايا لا تملكها طالبان، وعليهم استخدامها"، مؤكدا أن "الكفاح الآن هو كفاح الأفغان هذه قواتهم وعواصمهم".
وعن التقدم الذى تحرزه طالبان ميدانيا، علق أن "طالبان كانت تحرز تقدما على الأرض حتى قبل تسلم الرئيس الأمريكى جو بايدن الرئاسة، ويبدو أن الأمر تصاعد حاليا".
وأوضح "نركز وفق تعليمات الرئيس على إكمال الانسحاب نهاية شهر أغسطس الجارى والانتقال إلى علاقة جديدة مع أفغانستان، لدينا إمكانات أقل مما كان قبل الانسحاب، لكن سنستخدمها حين تكون مجدية"، ورفض توضيح إذا ما كانت الغارات الجوية الأمريكية ستستمر لدعم للقوات الأفغانية فيما بعد الانسحاب من عدمه.
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