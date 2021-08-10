رئيس الوزراء الأسترالى: لن أوقع شيكًا على بياض لأهداف مناخية دون خطط

جدة - نرمين السيد - رفض رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، اليوم الثلاثاء، التوقيع على التزام بهدف الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050، قائلاً: "لن أوقع شيكًا على بياض نيابة عن الأستراليين لأهداف بدون خطط"، وذلك بعد يوم واحد من تقرير تاريخى عن المناخ دعا إلى خفض سريع للانبعاثات.





وصدر، أمس الإثنين، تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بمشاركة 234 خبيرًا من 66 بلدًا، وهو التقرير الأكثر شمولاً الذى تصدره الهيئة الأممية منذ 2013.

وحذر التقرير من أن عواقب احترار الأرض لا رجعة فيها، ومن المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى تخفيضات سريعة فى الانبعاثات لمنع العالم من تجاوز عتبة الاحترار المنصوص عليها فى اتفاق باريس.

وفى تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، قال موريسون فى هذا الصدد، إن "التزامات الشيكات على بياض ينتهى بك الأمر دائمًا إلى دفع ثمنها، وينتهى بك الأمر دائماً إلى دفع ضرائب أعلى"، مشددًا على أن استجابة أستراليا للمناخ ستستهدف "التكنولوجيا وليس الضرائب"، وأن احتجاز الكربون من بين التكنولوجيات التى ستلجأ إليها بلاده.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالى أنه لن يطلب من الأشخاص خارج المدن الاسترالية "تحمل العبء عن البلاد، فى رفض واضح لاتخاذ المزيد من الإجراءات المناخية المتعلقة بأجزاء من البلاد تعتمد بشكل كبير على صناعات مثل التعدين والزراعة".