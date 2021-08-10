حريق فى مجمع للبتروكيماويات جنوب إيران

جدة - نرمين السيد - أعلن التلفزيون الإيرانى، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق هائل فى خزان بمجمع "خارك" للبتروكيماويات بمحافظة بوشهر جنوب غرب البلاد، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية استطاعت السيطرة على الحريق.





وينتج المجمع مليونا و135 ألف طن من الميثانول والبروبان والبيوتان والبنتان والكبريت سنويًا، وفق تصريحات لمسؤولين إيرانيين. وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت إيران سلسلة حرائق وانفجارات استهدفت مصانع وشركات ومنشآت نووية.

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