“19930” مباشراً رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي// وشروط التسجيل الجديدة وألية التسجيل

تعمل الحكومة السعودية على النهوض بكافة القطاعات في المملكة، ومن أهم تلك القطاعات القطاع الزراعي فأطلقت رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي للمزارعين، لتحسين أوضاعهم المالية ومساعداتهم للارتقاء بإنتاجهم الزراعي الذي يمثل أمن قومي للمملكة، ففي ظل جائحة كورونا ظهرت الحاجة الشديدة لأن تعتمد كل دولة على نفسها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، بسبب توقف حركة الشحن أو أي سبب أخر، لذا تعمل المملكة على دعم مزارعيها وتقديم الدعم المالي لهم من أجل توفير كافة سبل الدعم للإنتاج ورابط البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، أصبح من أهم الروابط التي يبحث عنها المزارعون للتسجيل من خلالها، للحصول على الدعم الذي تقدمه وفيما يلي ألية التسجيل.

الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج reef.gov.sa. الضغط على أيقونة التسجيل كأسر منتجة. النقر على زر سجل الآن الموجودة في الصفحة الرئيسية. إدخال كافة البيانات الشخصية الموجودة على البوابة بدقة وتحرى أن تكون البيانات صحيحة. تسجيل الرمز المرئي الذي سيصلك في رسالة نصية على رقم جوالك الذي سجلته لتدخل إلي البرنامج. الضغط على تسجيل الدخول مرة أخرى ثم سجل رقم الحساب البنكي الخاص بك ثم أنقر تسجيل.

رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي للمزارعينما هي أهداف برنامج ريف للدعم النقدي

الهدف الأساسي من البرنامج هو دعم المزارعين في المملكة، لزيادة إنتاجهم من المحاصيل الزراعية وحثهم على تربية المواشي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتحقيق الأمن الغذائي وذالك تنفيذاً لرؤية المملكة الاستراتيجية 2030 للنهوض بكافة قطاعات الدولة.

رابط التسجيل في برنامج ريف وأهم الشروط للحصول على الدعم

وضعت المملكة العربية السعودية ضوابط وشروط\ لتقديم دعم ريف للمزارعين ومن أهم تلك الشروط ما يلي.

أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل ويقيم داخل المملكة بصفة دائمة. يجب أن لا يقل سن المتقدم للحصول على دعم ريف عم 21 عام ميلادي. دخل المستفيد لا يزيد عن 6000 ريال سعودي في الشهر الواحد. لا يزيد عدد البرامج التي يسجل عليها المزارع عن ثلاث برامج فقط. لا يتجاوز الحد الأقصى للدعم السنوي للمستفيد عن 54 ألف ريال سعودي. التسجيل الإلكتروني عبر المنصة، وأن يكون للمتقدم حساب بنكي مفعل. يشترط أن يكون للمتقدم للحصول على الدعم وثيقة عمل حر صادرة من وزارة الموارد البشرية. تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ومن ممتهني الزراعة وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

البطاقة الوطنية وتكون سارية المفعول.

صورة من الإيبان وتكون واضحة.

صورة الوكالة وتكون سارية.

صورة من السجل الزراعي.

إرسال صك البيت أو عقد الإيجار أو فاتورة كهرباء.

عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج على شبكة الإنترنت.

عن طريق الاتصال بالرقم الموحد “19930”.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج ريفطرق التواصل مع برنامج ريف للدعم المادي