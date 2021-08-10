القوات الأفغانية تصد هجوما لحركة طالبان على مزار الشريف

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه حركة طالبان عملياتها الهجومية فى جميع أنحاء البلاد، مع التركيز بشكل أكبر على الأجزاء الشمالية الغربية من أفغانستان.

وباتت طالبان تسيطر على ست من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34 بعدما استولت السبت على شبرغان معقل زعيم الحرب عبد الرشيد دوستم على مسافة حوالى 50 كيلومترا شمال سارى بول والجمعة على زرنج عاصمة ولاية نيمروز البعيدة فى جنوب غرب البلاد عند الحدود مع ايران.