جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن تأييده لخطة وزارة الدفاع "البنتاجون" الرامية إلى التطعيم الإجبارى للجنود الأمريكيين ضد فيروس كورونا المستجد، بحلول 15 سبتمبر القادم.





وقال الرئيس الأمريكى - فى بيان أصدره البيت الأبيض اليوم الثلاثاء: "أؤيد بشدة رسالة وزير الدفاع أوستن إلى القوات الأمريكية بشأن خطة وزارة الدفاع لإضافة اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قائمة اللقاحات المطلوبة لتطعيم جنودنا فى موعد لا يتجاوز منتصف شهر سبتمبر القادم". وأضاف بايدن "أشارك الوزير أوستن الالتزام الثابت بضمان توفير كافة الأدوات التى يحتاجها جنودنا لأداء مهامهم بسلام على قدر الامكان". وتابع: أشعر بالفخر لأن العسكريين الأمريكيين يقومون بدور رائد لمكافحة وباء فيروس كورونا، وتقديم القدوة للحفاظ على سلامة مواطنيهم. وكان وزير الدفاع الأمريكى ذكر - فى وقت سابق - أن القادة العسكريين الأمريكيين سيقومون - خلال الأسابيع القادمة - بوضع الاستعدادات اللازمة لتنفيد التفويض الخاص بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا. وأشار الوزير الأمريكى إلى أنه يثق فى قدرة القادة على تنفيذ هذا التفويض بمهارة واحتراف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يؤيد خطة البنتاجون لتطعيم الجنود الأمريكيين إجباريا ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.