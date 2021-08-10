ساعات قليلة والإعلان عن صرف الدفعة 45 من حساب المواطن بعد ظهور نتائج الأهلية

تحتاج الكثير من الأسر محدودي الدخل وشديدة الإحتياج الى مساعدة شهرية، وخصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إعانة دعم حساب المواطن لبعض الأسر التي تنطبق عليهم شروط الحصول على دعم حساب المواطن، حيث سيعلن خلال ساعات موعد صرف الدفعة 45 لشهر أغسطس لعام 2021، فقد غرد برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة يوضح فيها عدد الأيام المتبقية على صرف الدفعة 45 من حساب المواطن لشهر أغسطس الجاري، وبناءً على هذه التغريدة بأن سوف يتم صرف الدفعة 45 بعد غد الثلاثاء الموافق العاشر من أغسطس الحالي والثاني من شهر محرم المقبل، وما يمكن توضيح هو أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت موعد معين لصرف كافة الدفعات هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ماعدا بعض الحالات التي يُصادف فيها أن يوم العاشر هو عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم للحصول على الدفعات من قانطي أراضي المملكة وحاملي الجنسية السعودية أن يكون المتقدم من ضمن الفئات شديدة الاحتياج عدم امتلاك المتقدم على أملاك مثل مسكن أو محال تجاري أو ما شابه ذلك في حالة أن زوجة المتقدم عاملة فيلزم عليه الإعلان عن راتب الزوجة يشترط أن يكون راتب المتقدم لا يزيد عن 20 ألف ريال سعودي.

الدخول على الرابط التابع لمنصة حساب المواطن الإلكترونية. تعبئة رقم الهوية الوطنية للمستحق. اختيار رابط دراسة أهلية الدفعات والنقر عليها. النقر على رقم الدفعة 45 لتظهر كافة تفاصيل الدفعة.

شروط الحصول على دفعات حساب المواطن:طريقة الاستعلام أهلية برنامج حساب المواطن:شروط الحصول على دعم حساب المواطن:

فقد حدد برنامج حساب المواطن عدة شروط ومعايير فمن تنطبق عليهم الشروط سيقيد في برنامج حساب المواطن ويستحق الدعم، ووضع مجموعة من الشروط التي تنطبق على الأسرة وكذلك الأفراد المستقلة وتتلخص الشروط التي تنطبق على الأفراد المستقلين في الآتي :

أن يبلغ عمر المتقدم للاستحقاق 18 عام أو أكثر

أن يقدم ما يثبت استقلالية المسكن بتقديم عقد الإيجار

أو تقديم ما يبتث إذا كان المتقدم يقيم في سكن جامعي أو معاهد

يلزم على المتقدم فرد مستقل إذا كان ارمل أو مطلق أو اعزب.

حاسبة استحقاق الدفعات من حساب المواطن:

لمعرفة إحتساب الدفعة من دعم حساب المواطن عليك باتباع عدة خطوات من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن ، فبمجرد الإعلان عن نتيجة أهلية الدفعة وعند اتباع المستفيد بعض من الخطوات مثل الدخول على منصة حساب المواطن الإلكترونية وملء كافة الحقول الفارغة يتم ظهور نتيجة احتساب الدفعة في الحال.