تسجيل النقل المدرسي مستمر في نظام نور بمنطقة عسير

بقرب موعد بداية العام الدراسي الجديد 1443 تتزايد البحث عن التسجيل في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور، حيث دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير أولياء الأمور لسرعة التسجيل للطلاب والطالبات من أبنائهم في تسجيل اسمائهم في خدمة االنقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443 هجرية، والتسجيل من خلال برنامج نظام نور الالكتروني وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

تطبيق الإجراءات الإحترازية في النقل المدرسي:

من الجدير بالذكر فقد أعلنت شركة تطوير التعليم للنقل التعليمي أن الخدمة تتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب أو طالبة للعام الكامل ولا تمثل التكلفة الفعلية التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله-، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل، وبينت الشركة أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد، وأكدت الشركة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية في أسطولها، وخصصت الرقم 8001231000 للإستفسارات و خدمة المستفيدين.

تسجيل النقل المدرسي في نظام نور:

باتباع عدة خطوات معينة يمكنك التسجيل في خدمة النقل المدرسي اذا توفرت عدة شروط ، حيث يتم تسجيل الطلاب والطالبات في النقل المدرسي باتباع عدة خطوات من خلال حساب ولي الأمر عبر الدخول على موقع نور على الإنترنت باسم المستخدم وكلمة المرور، ويقوم ولي الأمر بعد ذلك باستكمال إجراءات التسجيل من خلال اختيار الطالب المراد تسجيله واتباع باقي التعليمات.

معايير المفاضلة:

من الجدير بالذكر أن معايير المفاضلة للتسجيل في خدمة النقل المدرسي تحكمها بعض الشروط والمعايير ويذكر أن التسجيل في الخدمة لا يعني الحصول عليها، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبق عليها معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها، والتي منها سلامة الطالب والطالبة والحالة الاجتماعية والبعد عن المدرسة، وأكدت الشركة في وقت سابق أنه في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة سيتم إصدار بطاقات الصعود للحافلة والتي يمكن للطالب أو الطالبة الحصول عليها من خلال طباعتها عبر نظام نور، لتبدأ بعدها عملية نقل الطلبة من منازلهم إلى المدرسة والعكس بكل راحة وأمان وموثوقية عالية طوال العام الدراسي، حيث دعت الشركة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم منذ وقت مبكر قبل بداية العام الدراسي؛ لمحدودية السعة المقعديّة المخصصة للطلاب والطالبات في المدارس الحكومية بمدارس المملكة، ولزيادة فرص الحصول على مقاعد في الحافلات المدرسية.

قنوات للتواصل مع شركة النقل التعليمي:

عملت شركات النقل الجماعي للطلاب والطالبات على توفير عدة قنوات للتواصل مع أولياء الامور وتلقي أية شكاوى أو إستفسارات، وكشفت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي عن تخصيص 11 قناة لتحقيق التواصل والتفاعل مع المستفيدين من الخدمة، ومنها استقبال الاتصالات من قبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني ، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر – فيسبوك – إنستغرام – يوتيوب التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTC)، إضافة إلى بوابتها الإلكترونية.