“حصري” نتيجة الثانوية العامة الأردنية 2021 نتائج توجيهي الأردن موقع وزارة التربية والتعليم الأردن

نتيجة الثانوية العامة الأردنية، والمنتظر ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن أوشكت الوزارة على الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والتدقيق في النتائج، فالنتائج من أهم وأكثر المواضيع أهمية لدى الأسر في مملكة الأردن خلال هذه الفترة، التي يترقب أكثر من 207 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات المملكة موعد إعلان النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم، بعد أن صرح اليوم مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة السيد / علي حماد، عن الانتهاء من عملية التصحيح الخاصة بالشهادة الثانوية، والوزارة الآن في مرحلة المراجعات والتدقيق في النتائج من أجل ضمان أن الرصد والتجميع دقيق ولا يوجد أخطاء تضر بمصلحة الطلاب، وقال أن الوزارة تطابق العلامات ما بين الماسح الضوئي واليدوي، وهذه المرحلة تعتبر أخر مراحل التصحيح وسوف تعمل الوزارة على الانتهاء منها في أقصى سرعة، لكي تعلن تفاصيل النتيجة من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية، ثم بعد نهايته ترفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة.

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رابط نتيجة الثانوية العامة الأردنيةموعد إعلان نتائج توجيهي الأردن الدورة الأولى

كانت وزارة التربية والتعليم قد عقدت الامتحانات في 24 من شهر يونيه الماضي، وانتهت منها في 15 من شهر يوليو 2021، وبعدها أعلنت أن موعد إعلان النتيجة سوف يستغرق 4 أسابيع عقب أنتهاء الامتحانات للانتهاء من كافة أعمال الرصد والتدقيق في النتيجة، مما يعني أن الموعد التقريبي لإعلان النتيجة هو منصف شهر أغسطس الجاري، قد يتقدم الموعد عن هذا الموعد في حال أن تم إنجاز كافة المهام قبله.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2021

نجحت وزارة التربية والتعليم في الأردن، في تحقيق جو صحي وأمن أثناء عقد الامتحانات للشهادة الأهم في الأردن وهي الثانوية العامة، وعملت أقصى مجهود لتحقيق ذالك من تعقيم ووجود مسافات أمنة بين الطلاب الذي بلغ مجموعهم 207 ألف و283 طالب وطالبة، مقسمين على نظام ألطلبة النظاميين، وعددهم 118606 وطلبة الدراسات الخاصة والبالغ عددهم 88677 طالب وطالبة.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جاهزية موقعها الرسمي على الإنترنت، لاستقبال الطلاب فور رفع النتيجة بعد أن قامت بالتعاون مع الجهات المختصة بجودة الاتصالات بتقوية الموقع، كي يستوعب الأعداد الكبيرة المتوقع دخولها عليه سواء من الطلبة أو أولياء أمورهم.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

أعلنت الدكتورة / نجوى قبيلات أمين عام وزارة التربية والتعليم للشئون الإدارية والمالية، في مداخلة مع إذاعة الأمن العام إلي أن الوزارة تحتاج بعض الوقت للانتهاء من كافة أعمال تصحيح نتائج التوجيهي، لاستدعاء النتائج القديمة لطلبة توجيهي غير المستكملين، وأجراء المزيد من المراجعات والتدقيق في النتيجة للتأكد من دقتها.