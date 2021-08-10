الهند تسجل 28204 إصابات جديدة بكورونا

أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن الهند سجلت 28204 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أقل عدد منذ 16 مارس آذار.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالهند 32 مليونا بحسب بيانات وزارة الصحة. كما زاد إجمالي عدد الوفيات إلى 428682 بعد تسجيل 373 وفاة جديدة.
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