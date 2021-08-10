السعودية.. فتح تصاريح العمرة لمن أعمارهم من 12 لـ 18 سنة

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية فى بيان، أنه تم إصدار أكثر من 13 ألف تصريح للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة.

وفى سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بـ الإجراءات الوقائية والخطط التنظيمية لسلامة المعتمرين والقائمين على خدمتهم، موضحة أن إصدار تصاريح العمرة يكون من خلال تطبيقَى "اعتمرنا وتوكلنا".