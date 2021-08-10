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ووفقًا لبيان أصدره المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، لقىَ كل من كانوا فى الاجتماع مصرعهم كما نجحت الغارة التى شنها التحالف العربى، فى تدمير خمسة أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد.
وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن قوات التحالف العربى بدأت قبل قليل، بتنفيذ عملية عسكرية جوية واسعة ضد ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى : استهداف قيادات حوثة فى مأرب.. وعملية عسكرية فى البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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