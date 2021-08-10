التحالف العربى : استهداف قيادات حوثة فى مأرب.. وعملية عسكرية فى البيضاء

جدة - نرمين السيد - استهدف طيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، فى وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثى الإرهابية فى جبهة رحبة بمحافظة مأرب.





ووفقًا لبيان أصدره المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، لقىَ كل من كانوا فى الاجتماع مصرعهم كما نجحت الغارة التى شنها التحالف العربى، فى تدمير خمسة أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن قوات التحالف العربى بدأت قبل قليل، بتنفيذ عملية عسكرية جوية واسعة ضد ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).